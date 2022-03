Sindaco Brugnaro ricoverato, la politica si unisce negli auguri di pronta guarigione

La politica, di qualsiasi colore politico, ha espresso auguri di pronta guarigione a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, ricoverato in terapia intensiva all'Azienda ospedaliera di Padova a causa di un malore. Il suo braccio destro Morris Ceron, capo di gabinetto e direttore generale del Comune di Venezia, fa sapere che Brugnaro sta meglio: «Appena sveglio mi ha chiesto subito gli occhiali per leggere e tornare operativo».

Gli auguri

«I migliori auguri di pronta guarigione al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che sono certo tornerà in pista più forte di prima. La sua forza, la sua tempra e la sua determinazione lo aiuteranno a superare anche questo stop forzato. L’amore per la sua Venezia sicuramente gli darà l’energia per affrontare anche questo momento - ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - Forza Luigi, sono certo che passato questo episodio tornerai a ruggire più forte che mai. Sono ancora molte le sfide che ti attendono. Una tra tutte quella di rilanciare l’economia della tua adorata Laguna». Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha dichiarato: «Un caro augurio di pronta guarigione all’amico Luigi Brugnaro. Spero che tutto si risolva per il meglio. Sono certo che l’eccellenza medica della nostra Azienda ospedaliera saprà prendersi cura nella miglior maniera possibile del sindaco Brugnaro». I consiglieri regionali del Partito democratico hanno augurato una veloce guarigione a Brugnaro e hanno aggiunto: «Apprendiamo che le condizioni, fortunatamente, non sono gravi: l’auspicio è che possa superare in fretta questo momento ed essere dimesso quanto prima». Sempre dalla Regione, Arturo Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova e ora consigliere regionale del Gruppo misto, ha dichiarato: «Mando idealmente un grande abbraccio al sindaco della città lagunare, dopo il malore che lo ha colto nella tarda serata di ieri: spero di rivederlo al più presto all’opera, determinato come tutti lo abbiamo sempre conosciuto». Alla lista si aggiunge il candidato sindaco per il centrodestra alle amministrative di Padova, Francesco Peghin, sostenuto anche da Coraggio Italia: «Forza Luigi, io sono con te! Sono sicuro riceverai le cure migliori e ti aspetto più forte di prima. La tua energia e il tuo coraggio sono necessari ora più che mai».