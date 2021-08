Autobus, tornano i controllori

La notizia che era stata anticipata in una intervista dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ora è confermata

Le linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Comitato tecnico scientifico prevedono il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. La notizia che era stata anticipata in una intervista dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ora è confermata. «Quello del controllo è un tema cruciale», ha ribadito il ministro Giovannini ospite di Rainews24.

Controllore

Nelle indicazioni, inviate anche alle Regioni che ora hanno il compito di costruire ciascuna il suo piano, il controllore dovrà verificare non solo il biglietto ma anche che l'applicazione delle misure anti-Covid, dalla capienza all’80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina, sia fatta nel modo corretto. In base alle indicazioni che darà in ultimo la Regione BusItalia dovrà adeguare il servizio.