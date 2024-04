Autonomia differenziata alla Camera tra flash mob, qualche protesta e t-shirt provocatorie

Il tanto atteso disegno di legge sull'autonomia differenziata è finalmente arrivato alla Camera, dopo un percorso non proprio semplice che ha provocato accese discussioni, anche in riferimento a certi passaggi come l'ultimo in commissione affari istituzionali, quando la maggioranza ha fatto votare di nuovo dopo essere andata sotto proprio su questa materia.

Che oggi non sarebbe stata una giornata come tante ce ne sono in parlamento si poteva facilmente intuire. E' stato Alberto Stefani ad illustrare la legge alla Camera. Il sottosegretario Massimo Bitonci, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, presente alla discussione del provvedimento alla Camera, ha invece usato toni di tutt'altro tenore, naturalmente. C'è soddisfazione per aver portato il disegno di legge al voto, anche se il risultato è tutto fuori che scontato. «A nulla è servito il tentativo dell’opposizione di sabotare, con circa 2.400 emendamenti in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la volontà popolare sancita con i referendum Veneto e Lombardo. Ora ci siamo, dopo l’approvazione del disegno di Legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata al Senato ed il passaggio nella Commissione di merito alla Camera, entriamo nel vivo della discussione generale in Assemblea», spiega con un post su X, l'ex Twitter. «Il disegno di legge sull’Autonomia reca disposizioni che attuano il dettato costituzionale, norme che uniscono e non 'dividono' l’Italia, come ululato dalle opposizioni, che forse non han compreso o voluto comprendere la portata di questa riforma. Una rivoluzione positiva per tutte le Regioni, Province e Comuni, con attenzione ai Livelli essenziali delle prestazioni, al principio di sussidiarietà, alla compartecipazione al gettito fiscale locale; segnerà una maggiore responsabilità dei territori nel controllo della spesa pubblica e della classe politica a guida degli stessi, abbandonando il costo storico e gli sprechi del centralismo. Un risultato epocale per efficientare l’intero Paese», afferma sottolineando così anche quanto detto dall'onorevole Alberto Stefani, segretario regionale della Lega del Veneto, quando ha illustrato la legge.

Durante i lavori ha sollevato critiche la r-shirt indossata dall'onorevole Simona Bordonali durante il suo intervento. La parlamentare bresciana era balzata agli onori della cronaca per una proposta di legge di cui era prima firmataria, che prevedeva l’obbligo di esporre il crocifisso “in luogo elevato e ben visibile” in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle carceri, negli ospedali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Oggi invece il suo intervento «L'autonomia è una battaglia storica della Lega e il fatto che oggi se ne discuta alla Camera è per noi motivo di orgoglio. Il vento del nord è soffiato e sta raggiungendo tutto il Paese». E proprio quella frase, "il vento del nord", esposta in bella vista, ha provocato più di qualche critica.

Durante la pausa dei lavori deputati, senatori e numerosi candidati alle elezioni europee del Movimento 5 Stelle hanno inscenato una protesta davanti a Palazzo Chigi. A guidare questo flash mob il leader del partito, Giuseppe Conte: "No all’autonomia, l’Italia non si spacca" e "Giorgia da patriota a secessionista", le frasi sui cartelli esposti per qualche minuto di fronte a fotografi e telecamere. Anche la Cgil ha protestato con striscioni e bandiere e lanciato una serie di manifestazioni in vista del 1 maggio dove uno dei temi portati in piazza sarà proprio questo. Per il sindacato l'autonomia va contro la Costituzione e allarga le distanze, sociali ed economiche.

La padovana Gardini (Fdi), ha invece parlato, in riferimento alla discussione in parlamento di «allarmismo pretestuoso», nei confronti di chi dell'opposizione. «Non è l'autonomia che crea divari: è sotto gli occhi di tutti che i divari esistono oggi, oggi che l'Autonomia non è attuata. Con i Lep diamo a cittadini tutti gli stessi diritti. Si chiama principio di sussidiarietà, cioè che i servizi devono essere al livello piu' vicino dei cittadini, quindi con l'Autonomia andiamo ad unire il Paese». Quello di Elisabetta Gardini, è stato il primo intervento in Aula di esponenti di Fdi nella discussione generale sull'Autonomia differenziata. «Le sinistre - ha proseguito - vogliono mantenere lo Status quo, ma lo Status quo non è l'ottimale. La sinistra si erge a paladina del Sud come se non fossero capaci di governarsi". Gardini ha ricordato che l'autonomia differenziata "era nel programma e i cittadini che hanno votato il centrodestra, hanno votato anche per questa riforma. Attuando il programma vogliamo porre rimedio a disparità e squilibri, che abbiamo ereditato dopo anni di governo della sinsitra. La riforma renderà il Paese moderno ed efficiente. Non lasceremo il Paese nell'immobilismo».

Mentre si discute sull'autonomia differenziata però, il Comitato che ha il compito di definire i livelli essenziali di prestazione, i Lep, in vista dell’autonomia differenziata, ha perso quattro autorevoli componenti a soli tre mesi dalla sua costituzione. I Lep, citati anche da Stefani e sono gli standard minimi di servizio pubblico indispensabili per garantire in tutto il territorio nazionale i «diritti civili e sociali» tutelati dalla Costituzione. Parliamo degli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, dell’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e dell’ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini, che hanno deciso di rinunciare all'incarico.