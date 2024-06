Soranzo: «L'autonomia differenziata è legge. Una grande soddisfazione»

«Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione perchè da oggi l’Autonomia differenziata è legge», dichiara il Vicepresidente del gruppo consiliare regionale FdI Enoch Soranzo. «L’approvazione della nuova legge consente di avviare con il governo e il parlamento le negoziazioni per l’attribuzione di poteri e prerogative. Le richieste di Autonomia partiranno su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali», spiega il capogruppo di FdI in Regione.

Sono 23 le materie interessate e tra queste anche la tutela della salute, accompagnate da Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero, mentre 14 sono le materie definite dai Lep, i cosiddetti Livelli Essenziali di Prestazione. Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep, mentre lo Stato e le Regioni avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate, oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

«E’ un grande risultato - sottolinea Soranzo - che dimostra come il Governo Meloni con costanza e determinazione abbia dato concretezza alle buone intenzioni dei governi precedenti, che per anni si sono spesi solo a parole a favore dell’Autonomia. Ci sarà anche più coesione e solidarietà, e solide basi per costruire un Paese più forte ed equo, superando le differenze che ancora oggi sussistono nei diversi territori, garantendo gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni tra le singole regioni. Un Paese piu' giusto, più forte, più moderno ed efficiente, con meno sprechi e più servizi ai cittadini, a testimonianza che quando Fratelli d’Italia prende un impegno lo rispetta sempre, come testimoniano gli ampi consensi elettorali alle europee, unico governo in carica tra i Paesi fondatori che ha riscosso un indiscutibile successo sia come leader che come partito».