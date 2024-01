Autovelox, Elisa Venturini chiama in causa il Prefetto: «Serve strategia comune»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia e vice presidente regionale Anci, sarà ricevuta la prossima settimana dal Prefetto di Padova Francesco Messina. All’ordine del giorno dell’incontro anche il caso degli autovelox sotto attacco nel padovano.



«Ogni atto contro la legge, ogni atto di vandalismo va condannato e gli attacchi agli autovelox non fanno certo eccezione.Tuttavia non ci può sfuggire il sentimento dell’opinione pubblica di insofferenza verso questi strumenti, specialmente alcuni di questi», spiega Elisa Venturini. «Non possiamo dimenticare però che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per la fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni: gli autovelox sono nati principalmente come deterrente alla velocità che è una delle cause più importanti degli incidenti», fa notare la capogruppo di Forza Italia. «Diverso è invece il caso di autovelox che sembrano essere installati ‘per fare cassa’ e in questo caso possono produrre effetti molto pesanti anche su cittadini che guidano con prudenza ma che in qualche circostanza ‘sforano’ i limiti per pochissimo e lo fanno senza mettere a rischio la sicurezza di nessuno», il distinguo che fa anche Venturini. Non è la prima a farlo da quando è diventato popolare il sabotatore degli autovelox, il fantomatico Fleximan. «Nasce la richiesta di pensare ad una strategia condivisa tra tutti i soggetti in campo e che parta dalle forze dell’ordine ai Comuni fino agli automobilisti sia la strada da seguire: organizzare una forte campagna che inviti alla prudenza sulle strade e magari togliere gli autovelox che sono posizionati in posti non pericolosi, aggiungere – ove possibile - delle rotatorie che portino ad abbassare la velocità renderebbe più accettabile anche la presenza degli altri velox posizionati invece in punti pericolosi».