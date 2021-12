Avviso pubblico: 40 mila euro di contributi alle società sportive per emergenza Covid

L’amministrazione comunale di Montegrotto ha stanziato 40 mila euro per erogare contributi alle società sportive del territorio in difficoltà a causa del Covid per l’impossibilità nei mesi scorsi di svolgere regolare attività e ora per i maggiori oneri per la sicurezza. «Siamo da sempre convinti - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - che lo sport abbia un ruolo fondamentale per la crescita del territorio e una funzione pedagogica e sociale, soprattutto per bambini, ragazzi e giovani. Abbiamo quindi deciso di sostenere le società e le associazioni sportive che forniscono un servizio pubblico alla collettività».

Fasce deboli

«Le società e le associazioni sportive del territorio - precisa l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton - hanno un ruolo importante nel miglioramento della qualità di vita di alcune fasce deboli della popolazione come bambini, adolescenti e disabili. Dopo lo stallo dello scorso anno anche ora lo svolgimento delle attività richiede la messa in atto di prescrizioni igienico sanitarie che costringe le associazioni e le società sportive a sostenere oneri difficilmente trasferibile sull'utenza, aggravando la situazione economica già in crisi per la precedente sospensione».

Avviso pubblico

Per questo il Comune ha pubblicato un avviso pubblico a cui potranno rispondere le società o associazioni sportive e organismi o enti senza scopo di lucro che svolgono attività sul territorio comunale di Montegrotto Terme. Il valore massimo del singolo contributo sarà di 5000 €. Saranno privilegiate le organizzazioni che si occupano di bambini, ragazzi e giovani residenti e accessibili alle persone diversamente abili, considerando anche da quanti anni svolgono attività sul territorio e le perdite subite lo scorso anno.