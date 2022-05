Con Peghin in lista anche l'avvocato della famiglia di Isabella Noventa

L'avvocato della famiglia di Isabella Noventa si candida con Fratelli d'Italia. Stefania Lazzaro, assiste la famiglia della donna scomparsa nel 2016 (foto in basso) e per il cui omicidio sono oggi in carcere Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco. Ieri c'è stata la presentazione della lista del partito di Giorgia Meloni che sosterrà il candidato del centrodestra, Francesco Peghin. Dentro anche ex carabinieri, ufficiali dell'esercito e militari in congedo. Al primo punto quindi c'è ancora una volta la sicurezza. «Ce la possono raccontare come vogliono, ma nessuno può smentire che Padova sia una città tutt'altro che sicura. Se risulta la trentatreesima città d'Italia, mentre Verona e Treviso governate dal centrodestra sono nella top ten, un motivo c'è e si chiama sinistra» sostiene la coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini. In lista anche tutti i consiglieri uscenti, Elena Cappellini, Matteo Cavatton ed Enrico Turrin e uno dei fondatori del partito a Padova, Gabriele Zanon. «Le amministrative hanno altri valori in campo, perché ci sono moltissime liste civiche dei sindaci che ovviamente tolgono voti ai partiti – spiega il coordinatore regionale, Luca De Carlo – ma noi qui non facciamo una partita interna, siamo uniti e alleati attorno a Peghin». «Conto molto sul sostegno di Fratelli d'Italia – chiude proprio il candidato sindaco, Francesco Peghin – che ha creato una lista con il giusto mix di militanti e rappresentanti del mondo civico. Ho un sogno, che è quello di non far andare via i nostri figli da Padova. Con il centrodestra unito possiamo svegliarci da anni di immobilismo».