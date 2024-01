Azione corteggia Mortandello e spinge per l'asse liberal democratico con i socialisti

Azione e Calenda si "prendono" il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. «Il Veneto può essere un laboratorio per un cammino comune tra Azione e i tanti militanti che si riconoscono nella tradizione socialista dei padri costituenti e dei politici che hanno portato alla nascita dell'attuale Unione europea. Sono convinto che con esponenti come Riccardo Mortandello, apprezzato sindaco di Montegrotto e tanti altri giovani e meno giovani esponenti di questo mondo, potremo fare un lavoro ancora migliore di arricchimento della nostra offerta di programmi e contenuti». A dirlo Carlo Pasqualetto, segretario regionale di Azione, che oggi 30 gennaio ha incontrato Riccardo Mortandello e Paolo Trovato, coordinatore regionale dell'Associazione Socialista liberale.

L'asse liberal democratico

«Quella liberal democratica è una famiglia nobile e di grande tradizione - ricorda Pasqualetto - e credo che sia naturale per noi accogliere le idee che arrivano da questo mondo». Dopo l'accordo ratificato a livello nazionale, anche nel Veneto inizia una stretta collaborazione politica e operativa tra Azione e l'Associazione Socialista Liberale. Queste due forze raccolgono energie riformiste e stanno lavorando insieme per proporre un'alternativa all'elettorato. «La nostra progettualità si estenderà a livello comunale, provinciale e regionale - aggiunge Pasqualetto - Il primo test sarà rappresentato dalle elezioni europee, che sono ancora in fase di configurazione. In un contesto in cui la dialettica politica è spesso polarizzata su estremismi di destra e sinistra, si punta ad offrire un'interpretazione che risponda il più possibile alle esigenze di un elettorato alla ricerca di referenti affidabili che siano in grado di tutelare gli interessi del Veneto e dell'Italia anche a livello europeo».