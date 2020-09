Bacchiglione: un milione per mettere in sicurezza i ponti

L'assessore e vice sindaco, Andrea Micalizzi: «Prosegue il monitoraggio dei ponti della città con le tecnologie più avanzate. E sui tre ponti sul Bacchiglione che sono state riscontrate maggiori criticità. Quello che oltrepassa il fiume e i due collegano la tangenziale alle strade circostanti. E' necessario un rinforzo delle fondamenta per le strutture che oltrepassano il fiume e che si reggono sull'alveo dello stesso. Un altro intervento sulla navata». E' stato stimato che i costi dovrebbero ammontare a un milione di euro.

Il monitoraggio ha riguardato 12 ponti e durante il lockdown, nelle giornate del 25 e 26 aprile, sono state effettuate prove di carico con sei mezzi pesanti da 56 tonnellate e un carico eccezionale da 180. Si ha così avuto la possibilità di svolgere sia prove dinamiche che statiche con risultati positivi. Lo stato generale di "salute" dei ponti è buono. Per quanto riguarda invece i tre ponti sul Bacchiglione gli interventi permetteranno comunque il transito dei mezzi anche durante le manutenzioni. Per effettuare le verifiche si sono utlizzate tecniche all'avanguardia come l'utilizzo di georadar ed ispezioni subacquee.