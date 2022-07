«Bacino di laminazione pronto a ottobre: eviterà inondazioni e tratterrà l'acqua per contrastare siccità»

Ha dato appuntamento alle 12.30 alla stampa, il vicesindaco Andrea Micalizzi per un aggiornamento dello stato dei lavori del bacino di laminazione Brusegana. Un progetto che ha come obiettivo quello di risolvere una volta per tutte il disagio che tanti abitanti di quella zona soffrono quando si verificano precipitazioni che causano allagamenti e problemi a molto residenti della zona. Il cantiere, il bacino dove sarà concentrata l'acqua, è stato spostato di qualche centinaio di metri perché dove originariamente era previsto, gli scavi hanno fatto emergere la presenza di amianto. «Questa è un'area dove in passato c'è chi si ha approfittato per scaricare materiale e scarti che avrebbero dovuto essere smatlti in altro modo. Non ci è restato da fare che intervenire e bonificare». L'assessore ha anche spiegato che questo cantiere, una volta terminato, dovrebbe essere pronto per fine ottobre, servirà a trattenere l'acqua non solo per evitare che porti danni alle abitazioni dei residenti ma sarà anche un modo per trattenerla in modo da poterla utilizzare quando invece scarseggia. Un'opera che da una parte risolve il problema degli allagamenti e allo stesso tempo può essere una soluzione per contrastare la siccità.