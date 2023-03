Baldin (M5s): «La Giunta non finanzia lo studio di fattibilità della Chioggia-Piove di Sacco»

Niente studio di fattibilità per la costruzione della tratta ferroviaria tra Chioggia e Piove di Sacco, che pure il Consiglio regionale del Veneto aveva votato all’unanimità dei presenti lo scorso 15 dicembre: l’assemblea di palazzo Ferro Fini ha respinto, con soli otto voti favorevoli a fronte di 33 contrari, un nuovo ordine del giorno promosso dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Erika Baldin, il quale intendeva assumere in capo alla Regione l’impegno a sostenere economicamente la realizzazione di questo stesso studio.

Chioggia-Piove di Sacco

«L’ordine del giorno numero 128, infatti - ricorda la consigliera - impegnava l’ente solo a sottoscrivere un protocollo d’intesa con Rete Ferroviaria Italiana per predisporre tale strumento fondamentale. Non prevedeva alcuno stanziamento di fondi a bilancio, necessario per dare gambe a un progetto che la comunità di Chioggia attende da circa 140 anni». Baldin, che aveva sottoscritto l’odg di dicembre assieme al consigliere leghista Marco Dolfin, chiedeva quindi che la Giunta regionale concretizzasse tale mandato consiliare affinché lo studio non rimanesse lettera morta sulla carta. La neocoordinatrice metropolitana del M5S è rimasta delusa dall’atteggiamento della maggioranza, e in particolare dello stesso Dolfin, promotore dell’ordine del giorno tre mesi fa: «Succede non di rado che, messo alle strette tra le esigenze della città e gli ordini di scuderia, egli scelga di sostenere i secondi. Peccato, perché non è sufficiente attivarsi nero su bianco con RFI, se non viene prevista una copertura finanziaria pubblica». Conclude Baldin: «La Regione dica chiaramente che non vuole finanziare lo studio di fattibilità per la ferrovia Chioggia-Piove di Sacco, la quale consentirebbe all’area meridionale del Veneziano di congiungersi in tempi più celeri al capoluogo come a Padova, rompendo il monopolio automobilistico con la conseguenza di intasare meno le strade ed inquinare meno».