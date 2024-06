Ballottaggio a Selvazzano, Piron: «Sento una grande spinta dei giovani. Idee chiare su quelle che sono le priorità»

A inizio settimana finalmente, dopo un anno di commissariamento, Selvazzano tornerà ad avere un sindaco. Domenica infatti è il giorno del ballottaggio al quale i due candidati rimasti, Claudio Piron e Mariano Fuschi. Il primo conta sull'appoggio anche della ex sindaca, Giovanna Rossi. Piu distanti, paradossalmente invece chi ha sostenuto la candidata della coalizione riformista, Ornella Sabbion, guarda invece al centro destra. Sabbion era uscita dal gruppo consiliare del Pd dopo il consiglio comunale che aveva determinato la fine dell'era Rossi. Lo abbiamo incontrato proprio a Selvazzano per farci raccontare quelle che sono le sue sensazioni a pochi giorni dal voto. «Sento tanto il sostegno dei giovani. In questo percorso che ci ha portato fino a qui abbiamo parlato di temi che ci preoccupano ma che allo stesso ci appassionano. Il nostro territorio va difeso e pensato per quello che è lo scenario odierno e molto probabilmente prossimo futuro», ci dice mostrando quante iniziative sono state messe in campo in queste settimane, per sostenerlo. Ma in questa intervista, come in quella con il candidato avversario, Mariano Fuschi, si è parlato di Villa Cesarotti, del destino delle piscine Pederzolli e altre questioni che sono quelle che davvero mostrano le diverse visioni dei deu candidati. «Agli indecisi dico che votare siginifica prendersi cura della proprio comunità, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità. Se saremo eletti punteremo a ricreare il coinvolgimento di tuttil, associazioni, frazioni, cooperative, aziende. Ci vuole il coinvolgimento di tutti se si vuole davvero far crescere una comunità. Ed è quello che ho e abbiamo intenzione di fare».