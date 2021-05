Aiuti alle famiglie per le spese scolastiche: bando del Comune

L'Amministrazione comunale - Settore Servizi Scolastici – ha predisposto un bando per l'erogazione di contributi economici destinati ai minori di età pari o inferiore ai 14 anni appartenenti ad un nucleo familiare in cui sono presenti almeno 3 figli minori di età compresa tra gli 0 ed i 17 anni (all’atto dell’adesione al bando), residenti nel Comune di Padova, ed è finalizzato: all’iscrizione ed alla frequenza di corsi, presso scuole, società, ed associazioni, di musica, danza, pratiche laboratoriali, attività ludico ricreative, formative, informatica, lingue, sostegno all’attività scolastica; all’acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali ecc. esclusi i telefoni cellulari), corsi on line, strumenti musicali, materiale scolastico; all’acquisto di abbonamenti per l’ingresso in ludoteche; all’acquisto di riviste che trattino di storia, scienze, letteratura, informatica; all’acquisto di libri (sono esclusi i libri scolastici). Il contributo una tantum, erogabile sino ad esaurimento delle risorse disponibili, ammonta ad almeno 200 euro per ciascuna famiglia. Al fine dell’erogazione del contributo si considererà l’ordine di arrivo delle domande sino ad esaurimento del budget, oltre il quale non si accoglieranno più domande. L’eventuale esaurimento del budget sarà reso noto sul sito internet istituzionale.

Il contributo può essere richiesto dai genitori/esercente la potestà genitoriale dei minori residenti nel comune di Padova il cui nucleo famigliare dichiari un ISEE 2021 inferiore o pari a 26.000 euro. Si deve trattarsi di famiglie numerose con tre o più figli minori per nucleo familiare ed è destinato a sostenere le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli che abbiano non più di 14 anni di età. La domanda, dovrà essere redatta sull’apposito modello, disponibile non appena verrà pubblicato l’avviso sul sito del Comune e dovrà essere accompagnata dai documenti richiesti nel bando. La domanda e gli allegati devono perentoriamente pervenire sino alle ore 13:00 del 30 settembre 2021. Nel caso in cui siano esauriti i fondi destinati al contributo, anticipatamente al 30 settembre 2021, non saranno accolte più domande. «Con questo contributo - commenta ll’assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva - vogliamo aiutare le famiglie numerose e con un reddito limitato nel difficile compito di assicurare ai propri figli il maggior numero possibile di opportunità formative che non siano legate solo all’ambiente scolastico. Si aggiunge anche la possibilità di adeguare la tecnologia, in un momento nel quale la didattica a distanza richiede l’uso di computer o tablet in gradi di collegarsi agevolmente al web. Il Covid che per fortuna non ha colpito in modo massiccio i ragazzi e gli adolescenti sta provocando però difficoltà ai più giovani sia sul fronte della formazione scolastica sia su quello delle relazioni interpersonali. Questa iniziativa va nella direzione di sostenere i ragazzi più giovani a sviluppare i propri interessi e magari a scoprirne altri, iscrivendosi a nuovi corsi e laboratori e allo stesso tempo li può aiutare a colmare eventuali gap tecnologici che potrebbero rendere più difficile il percorso scolastico».