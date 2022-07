Bano "reintegra" Forcolin nella Lega e gli consegna la tessera da sostenitore

Marcello Bano benedice il ritorno di Gianluca Forcolin. Era il vice di Zaia con delega al bilancio, estromesso poi da ogni ruolo dopo aver chiesto il bonus Covid da 600 euro. Lui si è sempre giustificato dicendo che non ne sapeva nulla, ma il clamore mediatico ha costretto Zaia a chiedere le sue dimissioni, per poi "parcheggiarlo" come presidente del Casinò di Venezia. Ora però a restituirgli la tessera da sostenitore è stato il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, dopo che il mese scorso gli era stata negata: «Giorni fa ero a Noventa Padovana per lavoro, ho telefonato a Marcello Bano e davanti a un caffè abbiamo discusso del momento difficile del partito - ha raccontato Forcolin al Mattino di Padova - Pensa, gli ho detto, dopo trent'anni di militanza a Musile mi negano perfino la tessera di sostenitore. Non c'è problema ha replicato lui e con l'aiuto del segretario di sezione mi ha iscritto a Noventa. Che posso dire? Correnti e personalismi creano malessere, io spero di essere ancora un valore aggiunto ma l'immobilismo dei nostri capi, Tomaello e Stefani in testa, è scoraggiante». Un altro segnale che Bano dà ai dirigenti veneti del partito, dopo aver messo più volte i bastoni tra le ruote e non aver condiviso le scelte fatte a Padova e Verona per le elezioni. Elezioni che per la Lega sono state un vero disastro: «Io seguo un principio: per i militanti di lungo corso che non abbiano compiuto gesti riprovevoli, il rinnovo dell'iscrizione è un diritto, non può dipendere dal capriccio di chi al momento è in posizione di comando - spiega Bano - .E poiché non risulta che Forcolin abbia commesso atti incompatibili con la permanenza nella Lega, non accetto che venga umiliato con un rifiuto. È una questione di dignità e rispetto».