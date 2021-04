Bassanello: quasi pronta la nuova area verde

Quasi pronta l’area verde al Bassanello con accesso all’argine e al fiume. Lo hanno annunciato con soddisfazione il Sindaco Giordani e il suo vice, l'assessore Micalizzi: «Arriverà anche un chioschetto - spiega l'assessore Andrea Micalizzi - con bar, attività e servizi. Dove prima c’erano gli ex distributori, presto diventerà una nova zona bella e godibile alle porte della città». Il 24 maggio del 2018 era cominciata la demolizione dei vecchi distributori di benzina che si trovavano sul ponte del Bassanello. Gli stabili, dismessi da tempo erano diventati ricovero per senzatetto, tossicodipendenti e sbandati. L’abbattimento dei due stabili, che si trovano tra Strada Battaglia e via Vittorio Veneto, ha dato il via alla bonifica dell'area dove ora sorgerà il nuovo spazio verde e un parcheggio per facilitare chi si serve del tram per entrare in città.