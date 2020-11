Basso Isonzo, raccolte 1500 firme. Lunedì la consegna in Comune

Lunedì 16 novembre 2020, alle ore 15,00, una delegazione del Comitato per il Parco Agricolo del Basso Isonzo consegnerà all’Amministrazione comunale ed in particolare agli Assessori Chiara Gallani e Andrea Ragona le prime 1.500 firme dell’appello per il Parco agricolo del Basso Isonzo.

Sottoscrizione

Dopo la mobilitazione di luglio a seguito della minaccia di nuove edificazioni sull’area, oggi agricola, del Basso Isonzo, il neo costituito Comitato ha lanciato la sottoscrizione di un appello all’amministrazione comunale chiedendo alcuni specifici atti amministrativi e programmatori tra i quali: - L’individuazione di soluzioni alternative alla costruzione delle dieci palazzine nei terreni dell’IRA, che comprometterebbe in maniera irreversibile l’ecosistema del parco; - l’eliminazione delle potenzialità edificatorie ancora presenti (aree di perequazione urbanistica); - l’approvazione di una Variante al PRG /Piano degli Interventi che preveda la perimetrazione di tutta l’area e la sua destinazione a Parco urbano con esplicitazione delle finalità essenziali e degli indirizzi per l’elaborazione di un Piano Guida unitario che affronti in particolare le tematiche dell’agricoltura biologica e dell’agro-ecologia; partecipazione alla costituzione di una apposita Fondazione o di un Ente che potrà gestire la campagna di raccolta fondi per l’acquisizione dell’area dell’IRA e per la realizzazione delle opere che verranno indicate come essenziali per il progetto imprenditoriale: una Fondazione a cui verrà affidata anche la gestione del Parco agricolo e delle iniziative connesse.

Parchi agro-paesaggisti

«In questi mesi – dichiara Mila Masciadri, Presidente del Comitato – tantissime persone ci hanno chiesto di partecipare al Comitato e hanno voluto sottoscrivere l’appello all’Amministrazione Comunale affinché si incominci a parlare di parchi agro-paesaggisti anche nella nostra città. Parchi le cui finalità dovranno essere la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e dell’ambiente e la promozione di un’agricoltura multifunzionale diretta a migliorare la qualità del vivere e dell’abitare della popolazione residente. In particolare il progetto di Parco agricolo del Basso Isonzo che abbiamo in mente dovrà definire le linee guida e le possibili misure di sostegno dirette ed indirette per una graduale evoluzione qualitativa delle tecniche e delle pratiche agricole, ai fini di una maggiore sicurezza alimentare, della salvaguardia della biodiversità, del miglioramento degli equilibri eco-sistemici e paesaggistici e di una maggiore redditività economica per gli agricoltori. Vogliamo ripensare all’agricoltura secondo modelli organizzativi avanzati e nuove forme di impresa, progettando l’incontro tra domanda e offerta, promuovendo nuove forme di economia e occupazione attraverso la realizzazione di filiere produttive autogestite volte alla valorizzazione dei prodotti locali, alla loro trasformazione e commercializzazione. Ma pensiamo anche ad un’agricoltura che sia promozione di forme differenziate di fruizione didattica, culturale, turistica e ricreativa del paesaggio e dei beni storici e artistici presenti nel territorio (agriturismo, itinerari culturali ed eno-gastronomici, fattorie didattiche, punti di vendita diretta dei prodotti…) perché tutta la cittadinanza la possa conoscere e vivere. In questa prospettiva la realizzazione del Parco del Basso Isonzo, fortemente caratterizzato dalla riscoperta e dalla valorizzazione del ruolo fondamentale che le attività agricole possono svolgere anche in ambito urbano, può divenire un esempio concreto, un progetto sperimentale di un nuovo modo di pensare l’urbanistica e la pianificazione del territorio ed è questo che chiediamo all’Amministrazione Comunale».