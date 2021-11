Bastione Moro II: restaurato, la città recupera un altro gioiello

Presentato il restauro del Bastione Moro II il tratto delle mura cinquecentesche che si trova all’altezza di Via Sarpi e che è accessibile da Via Citolo da Perugia. Con un investimento di 848 mila euro, è stato realizzato il restauro complessivo di una della parti più importanti e paradossalmente meno conosciute della nostra cinta muraria cinquecentesca

E’ stato presentato oggi 10 novembre il restauro del Bastione Moro II il tratto delle mura cinquecentesche che si trova all’altezza di Via Sarpi e che è accessibile da Via Citolo da Perugia. Con un investimento di 848 mila euro, è stato realizzato il restauro complessivo di una della parti più importanti e paradossalmente meno conosciute della nostra cinta muraria cinquecentesca. I lavori oltre ad un attento recupero delle strutture originarie comprendono anche una scenografica illuminazione dell’area accessibile da Via Citolo da Perugia che a breve rientrerà negli itinerari delle visite guidate.