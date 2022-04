Bedeschi e Mazzaroli entrano nella rosa dei candidati nella lista di Peghin

Rino Bedeschi e Ludovico Mazzarolli si candidano nella lista civica di Francesco Peghin sindaco. Bedeschi è a capo di uno dei più grandi gruppi imprenditoriali padovani, Ludovico Mazzarolli è un docente universitario e un importante avvocato. «Sono orgoglioso di avere al mio fianco Rino Bedeschi e Ludovico Mazzarolli - commenta Peghin - due persone straordinarie, concrete e competenti che hanno condiviso con me la costruzione di un progetto civico vero con al centro la credibilità. Contribuiranno a rendere la nostra Padova più internazionale, più visionaria, più innovativa. Benvenuti nel futuro di Padova: tutti i candidati delle nostre liste civiche e delle forze politiche della coalizione, insieme in una unica grande squadra, saranno i protagonisti di una svolta positiva per la nostra meravigliosa città».

Bedeschi

Bedeschi è sposato e ha due figli, si è laureato in ingegneria a Padova e si è specializzato in Francia. Si occupa da trent'anni dell’azienda di famiglia. «Ho scelto di supportare Francesco - spiega - perché può mettere a disposizione della nostra città grande qualità e visione, come ha saputo sempre dimostrare nella sua vita di uomo e di imprenditore. Sono sicuro che sarà capace di scelte innovative e coraggiose; oggi servono competenze e professionalità, ma pure ambizione, coraggio e lungimiranza». Per Bedeschi l'Università deve avere un ruolo maggiore nel disegnare la Padova del futuro, come polo di attrazione per aziende e talenti di tutto il mondo. È indispensabile creare «una cabina di regia che metta sul tavolo buoni progetti e buone pratiche per dare un forte impulso al territorio coinvolgendo tutti gli stakeholder». Azienda con 110 anni di storia, Bedeschi Spa opera nel settore delle infrastrutture portuali e del trasporto delle materie prime. Con un fatturato di 170 milioni di euro, il gruppo ha una forte vocazione internazionale con una esportazione di oltre il 95% e conta circa 300 persone in Italia e nelle varie sedi estere.

Mazzarolli

Sposato, padre di due figli, Mazzarolli vive a Padova da sempre. È ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Udine e avvocato. È da sei anni presidente del Conservatorio di Udine. Dice di aver scelto Peghin «perché vuole mettere ordine in una città nella quale, in troppi campi, si è perso anche il senso stesso dell'ordine. Padova ha perduto la “visione ampia” delle cose che le è naturalmente connaturata; non crede più nel ruolo, anche internazionale, che dovrebbe e potrebbe avere; non riesce più, insomma, a guardare lontano. Serve davvero un mutamento di prospettiva e Francesco Peghin è la persona giusta per affrontare la sfida: ha gli impagabili pregi di sapere ascoltare tutti con umiltà, di saper valutare le diverse opzioni con il necessario distacco e di decidere, infine, con autorevolezza». E aggiunge: «A Padova mancano spazi di incontro e di aggregazione. Occorre riscoprire il grande valore di una socialità “sana”. Servono luoghi ampi, sicuri e dotati di attrezzature sportive di base. Perché, allora, previo accordo con la Curia e con i Parroci, non pensare ai Patronati, spesso chiusi, che la Curia possiede e che potrebbero così trovare nuova linfa vitale all'interno della città?»