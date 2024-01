La Befana dei Cobas: «Per BusItalia nella calza solo carbone»

Una calza piena di carbone. E così che Adl Cobas ha deciso di festeggiare la Befana, consegnandola questa mattina, 5 gennaio, alla portineria degli uffici aziendali di BusItalia Veneto a Padova.

Il "regalo" arriva dai sindacalisti di Adl/Cobas, Stefano Pieretti e Davide Parpaiola. «I dirigenti dell' azienda guidata da Gino Colella non meritano altro che carbone», spiega Stegano Pieretti». Sono anni che è in corso un braccio di ferro tra l'azienda del trasporto pubblico e il sindacato di base. «Stipendi bassi. Condizioni di lavoro che non rispettano i ritmi familiari. Corse che continuano a saltare. E poi l'incertezza che grava sul futuro». Dello stesso avviso anche Davide Parpaiola. «Il premio di risultato da noi non firmato ma solo dai confederali ed autonomi è di soli 250 euro in un anno. È un elemosina che noi dei Cobas rispediamo al mittente», ha dichiarato con fermezza.