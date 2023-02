Bernini sulle dichiarazioni di Berlusconi sulla guerra: «La sua lealtà alla Nato mai in discussione»

Al ministro Anna Maria Bernini al Bo per l'inaugurazione dell'anno accademico era inevitabile domandare una sua opinione su quanto detto da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sulla guerra in Ucraina. «Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore». A riguardo di queste affermazioni, in un contesto dove è difficile far passare una linea diversa da quella di dover per forza mandare armi a Kiev, le parole di Berlusconi hanno scatenato una bufera. «Non capisco la polemica politica - ha dichiarato il ministro Bernini, sollecitata sull'argomento - anche perché il presidente Berlusconi è sempre stato leale alla Nato e all'alleanza atlantica».