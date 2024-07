Il Pd sulle dimissioni di Tarzia e Pillitteri: «Frustrazione. Forse volevano fare gli assessori»

Non è finito il caos dentro la maggioranza dopo le dimissioni di Luigi Tarzia, passato al Misto e quelle di Simone Pillitteri, che ha invece lasciato il posto da consigliere comunale alla giovane under 30 di Azione, Elrna Alberti. Entrambi hanno lasciato in aperta polemica con il sindaco Sergio Giordani, che però nei loro confronti ha preferito mostrare gratificazione e comprensione. Le frecciate sono arrivate da altri. Prima dal nuovo capogruppo della lista civica Giordani, Bruno Cacciavillani e adesso da quello del Pd, gianni Berno: «Ovviamente ognuno legge la realtà come vuole e come la vive in piena libertà, ma credo che anche da parte mia una parola possa essere spesa per l’esperienza di questi ormai 7 anni a guida Sergio Giordani - dice Berno - che ha il pieno sostegno delle varie forze, tra cui il Pd, che rappresenta la forza numericamente più consistente dell’attuale maggioranza (con 10 consiglieri comunali e 4 assessori tra cui il vice sindaco, ndr) . Alcuni colleghi si dichiarano delusi e sottolineano che il loro lavoro si ispirava al bene comune e all’ascolto della gente e non ad interessi personali o di poltrone - prosegue riferendosi a Tarzia e Pillitteri . ma vorrei chiarire sin da subito che, tutti i colleghi del consiglio comunale sono impegnati esattamente in forza di questa motivazione. Cercare di servire il bene comune, impegnarsi per rendere la città più vivibile, più sostenibile, più inclusiva, più moderna e a servizio delle cittadine e dei cittadini».

« Difficile davvero pensare che i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, siano lì per logiche di potere o per interessi personali, distogliendo molto del proprio tempo per la comunità che sono stati chiamati a servire dal voto dei cittadini che hanno espresso voti e preferenze. Ognuno di noi a fine mandato risponderà del tanto o del poco che ha fatto e i cittadini saranno in grado di “pesare” l’impegno con la propria testa. Alcuni sfoghi però sembrano rispondere più a logiche di frustrazione o di disagio di singoli soggetti, che per diversi motivi non hanno trovato la gratificazione che forse ricercavano - prosegue riferendosi proprio agli assessorati - .Ma non condivido il giudizio tranchant e negativo su questi anni di amministrazione a guida Giordani e della sua Giunta e maggioranza, perché a mio avviso i fatti testimoniano un’altra storia, non frutto di sensibilità o visioni personali ma supportata da progetti che possiamo mettere in fila uno dopo l’altro e che forse con troppa fretta tendiamo a dimenticare presi da mille contingenze».

«Un Comune che con determinazione è uscito dalla crisi post pandemica mettendosi a servizio h24 durante la fase più drammatica per poi rialzare la testa e con determinazione riuscire a sfruttare i fondi europei del Pnrr - prosegue Berno - .Facendosi trovare subito pronto all’appuntamento e acquisendo circa 600 milioni di euro. Fondi che ci permetteranno di cambiare molte infrastrutture della città, in primis quelle della mobilità investendo su un tram che servirà in modo capillare tutte le zone strategiche della città e anche alcuni comuni limitrofi. Questi cantieri creeranno disagio? Certamente come è avvenuto per ogni città coraggiosa che ha investito sull’innovazione e sulla sostenibilità, ma due anni di cantieri e di disagi credo saranno ben compresi dai cittadini e speriamo anche dai commercianti, visto che tutto ciò diventerà in futuro motivo di ulteriore attrattività per Padova. Il Turismo poi col suo trend crescente che ha superato i dati già entusiastici del pre-pandemia dimostra come Padova stia divenendo una meta ambita e certamente il riconoscimento Unesco “Padova Urbs Picta” rappresenta un volano significativo. E’ una città che sta correndo con l’impegno quotidiano di tutti, consiglieri e giunta con il nostro Sindaco, perché riteniamo di lavorare per il bene della città. Lavorare per il bene comune significa fare il bene per il Comune, cioè impegnarsi per le cittadine e i cittadini che a fine mandato avranno la possibilità di esprimere un giudizio, ma che quotidianamente già interagiscono con ognuno di noi e con le istituzioni in modo proattivo».