Berno a Salvini e Valditara: «Senza stranieri a Padova non riusciremmo neanche a formare le classi»

«Quando leggiamo le esternazioni del Ministro Valditara che si allinea alle dichiarazioni del Vicepremier leghista Salvini ci si chiede dove vivano questi leghisti, se siano consapevoli di ciò che affermano o se semplicemente vogliano superare a destra Fratelli d'Italia, dati i sondaggi che danno la Lega all’8% superata addirittura da Forza Italia». Le parole di Gianni Berno, capogruppo del Pd in Consiglio comunale arrivano alla vigilia di Pasqua, per colpire l'auutale Governo Meloni, dopo che i due ministri si erano espressi a favore di classi nelle scuole a maggioranza "italiana"

La posizione del Pd

«Ma se per un attimo vogliamo seguire il loro ragionamento – pensando che sia davvero una convinzione – proviamo a declinare l’ipotesi di realizzare delle classi a scuola con la maggioranza di italiani, focalizzando Padova - provca Berno - .Il trend di denatalità, come noto, si sta ripercuotendo pesantemente sulle scuole di ogni ordine e grado e il tema che via via si pone e si porrà è quello di razionalizzare i plessi scolastici, cercando di salvare il piu’ possibile un concetto di territorialità e di vicinanza al luogo di residenza delle famiglie per mille motivi positivi, in termini di appartenenza alla comunità, di radicamento territoriale, di mobilità. Proviamo ad applicare nelle nostre periferie il criterio aberrante di classi con la maggioranza di bambini italiani e con una minoranza di bambini appartenenti a famiglie di origine straniera: risultato non si riuscirebbe a organizzare classi col numero minimo previsto a livello normativo e dunque salterebbero moltissimi plessi con gravi danni per tutta la comunità».

L'antitesi

«Sotto il profilo valoriale poi, questa esternazione, fatta in un contesto educativo, è esattamente antitetico a quanto con molto impegno e dedizione cercano di realizzare gli insegnanti impegnati unitamente alle famiglie in percorsi di integrazione, di conoscenza delle diverse culture, di valorizzazione delle diversità, per una società destinata in ogni caso a seguire un trend che è quello di tanti altri paesi europei senza scomodare i lontani Stati Uniti prosegue il capogruppo del Pd - .Queste dichiarazioni poi sono lontane anni luce dagli appelli che lo stesso mondo economico e imprenditoriale fa da anni, evidenziando la necessità di avere a disposizione migliaia di lavoratori che in molti settori non si trovano. Possiamo affermare serenamente fuori della propaganda che il nostro Paese ha bisogno di avere molti giovani studenti e lavoratori che possano integrarsi positivamente in Italia per dare il loro fondamentale apporto ad una società troppo invecchiata, che non ha adeguate nascite e che già ora comincia ad avere un numero di lavoratori troppo basso rispetto alle necessità pensionistiche e piu’ in generale del welfare».

La Lega

«Quindi il nostro Paese ha bisogno di politiche antitetiche a quelle proclamate dalla Lega e deve impegnarsi a riattivare quei percorsi virtuosi di integrazione per le famiglie di origine straniera che le renda corresponsabili, che le faccia sentire accolte e al contempo protagoniste del futuro del nostro Paese. La Lega per raccattare qualche voto alle prossime elezioni europee maltratta il concetto stesso del primato della persona e il governo a guida Meloni gli va dietro per timore di perdere voti da parte della destra piu’ ideologica. Ma in questo modo il Paese semina paura mentre c’è bisogno di speranza, di impegno e di politiche attive per vivere tutti con un miglior benessere nel rispetto delle diversità. Il mondo dello sport - chiude Berno - ci sta mostrando con nuovi campioni italiani di origine straniera quale sia la giusta direzione per il successo, non solo nei campi da gioco e nelle piste di atletica. Nel giorno di Pasqua suggerirei al Vicepremier e a chi ancora lo segue, non so per quanto, di ostentare meno simboli religiosi e di riflettere di piu', semmai di farsi ispirare di piu’ prima di esternare frasi ideologiche, inapplicabili e inaccettabili per chi abbia un minimo di buonsenso».