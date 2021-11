Bertin dal Questore: «Collaborazione fondamentale»

All’insegna del clima di collaborazione e cordialità che da sempre contraddistingue i rapporti tra Ascom Confcommercio e forze dell’ordine si è tenuto questa mattina l’incontro, in piazzetta Palatucci tra il nuovo Questore, Antonio Sbordone ed il presidente di Confcommercio di Padova e Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, che era accompagnato dal direttore generale Otello Vendramin.

Green pass

Tema caldo dell’incontro è stato quello relativo al controllo dei contagi in città grazie all’utilizzo diffuso del Super Green Pass. «Sono convinto che la stretta collaborazione tra tutti gli attori economici del territorio con le Forze dell’Ordine sia fondamentale per contenere la diffusione dei contagi», ha affermato il questore.

Ascom

E non poteva che essere pienamente d’accordo il presidente Bertin, che da mesi si sta battendo per garantire l’uscita dalle strette della pandemia con l’applicazione rigorosa delle regole sanitarie di prevenzione. «Non possiamo permetterci di finire in zona gialla un’altra volta – ha aggiunto Patrizio Bertin – e per questo stiamo esortando tutti i nostri soci al rispetto ed alla applicazione rigorosa delle norme in vigore».

Fiducia

«Abbiamo enorme fiducia nella capacità delle forze dell’ordine di agire in forma preventiva nel territorio – ha continuato Bertin – garantendo la sicurezza dei cittadini e delle attività imprenditoriali soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, che richiede grande attenzione e particolare sinergia tra tutti i soggetti del territorio per evitare di scivolare in una situazione che abbiamo già vissuto e che auspichiamo non torni più».