Bianzale lascia Toti e va al gruppo misto: «Sono il vero civico del centrodestra»

Manuel Bianzale lascia Toti e va al gruppo misto. Il consigliere comunale ex forzista ed ex Coraggio Italia resta però all'opposizione: «Essendo venuto meno in parlamento, dopo i risultati delle ultime elezioni politiche, il gruppo di Italia al Centro con Toti, ho deciso di aderire al gruppo misto» spiega Bianzale.

Il futuro

«Rimango, ovviamente, all’interno del perimetro del centro-destra di cui intendo rappresentare il centro della coalizione fedele ai miei valori moderati, cattolici e liberali - assicura Bianzale - .Continuerò a svolgere il mio lavoro di opposizione a questa maggioranza di centro-sinistra, sempre al servizio dei padovani con lo stesso impegno e dedizione che sto mettendo dall’inizio del mio mandato».