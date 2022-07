Baldin dei Cinque Stelle: «Bici sul bus, non solo il Delta: ora anche Padova-Chioggia»

La consigliera regionale Erika Baldin plaude all’avviamento del servizio sperimentale estivo che da Rovigo consente di viaggiare verso Rosolina Mare e il Delta del Po, utilizzando gli autobus extraurbani di Busitalia e le biciclette private. Però adesso pensa anche ad un collegamento padovano: «Un’ottima iniziativa – commenta l’esponente del M5S – che ha visto sedere attorno a un tavolo i dirigenti di Busitalia e le associazioni dei ciclisti, come Fiab». La novità consiste nel poter caricare a bordo delle corriere il proprio mezzo a due ruote, con il sovrapprezzo di 3 euro e la prenotazione del posto tramite applicazione.

Padova

Baldin va oltre e auspica che analogo progetto coinvolga ad esempio Padova, hub veneto di Busitalia, e le spiagge del litorale sud veneziano: «Anziché le colonne di auto che intasano la Romea, sarebbe bello ospitare a Chioggia, a Sottomarina, a Pellestrina chi sceglie di utilizzare un mezzo pubblico e di avere con sé la familiarità della propria bicicletta. Sarebbe un segnale forte, a misura di persona, a tutte quelle amministrazioni che non prescindono dall’uso intensivo dell’automobile (fonte di inquinamento e caos), tanto da non dare ancora avvio – è il caso di Chioggia - alla zona a traffico limitato prevista da tempo e approvata dalla precedente giunta a 5 Stelle». La consigliera regionale si sta appunto interessando per stabilire i contatti tra l’azienda del trasporto pubblico extraurbano e le associazioni di promozione della bicicletta.