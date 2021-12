Bici elettriche, con il bando finanziati 255 cittadini

Si è concluso il 24 dicembre il bando per i contributi per l’acquisto di una bicicletta o cargo bike a pedalata assistita.

Sono 261 le istanze presentate per un controvalore di 125.134,12 euro. Di tutte le domande ricevute solo 6 si sono rivelate errate, a dimostrazione del fatto che il bando era chiaro e i cittadini non hanno incontrato difficoltà.

Piattaforma

La piattaforma online, realizzata dal Settore Servizi Informatici e Telematici del Comune e quindi a costo zero, ha funzionato molto bene: è stata apprezzata dall’utenza per la semplicità nell’utilizzo e ha reso immediate le operazioni di controllo della documentazione. I contributi concessi verranno liquidati già nel mese di gennaio.

Futuro

L’assessore Ragona commenta soddisfatto: «Anche quest'anno abbiamo raggiunto un significativo numero di domande: l’iniziativa è piaciuta e sempre più padovani scelgono di dotarsi di mezzi per muoversi in maniera sostenibile. Questo bando serve per sostenere chi ha il desiderio o la necessità di acquistare una bicicletta elettrica, ma serve anche ad aumentare la qualità della vita in città. Visto il successo del bando credo che sia un’iniziativa che potremmo ripetere anche in futuro».