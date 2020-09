Biciclettata in rosa contro il tumore al seno domenica a Montegrotto Terme 

Secondo i dati Aiom, nel Veneto, a 5000 donne, ogni anno viene diagnosticato un tumore al seno. Fare prevenzione significa poter intervenire tempestivamente e dare una possibilità in più a 5000 donne.

Lilt

Per questo il Comune di Montegrotto Terme, assessorato al Sociale appoggia la campagna Nastro Rosa della Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori che per domenica prossima, 4 ottobre ha organizzato la “Biciclettata in rosa”. Il programma prevede alle 9, ritrovo in piazza Roma, di fronte al municipio, seguirà la consegna ai partecipanti delle spillette con il nastro rosa e l’allestimento delle bici, alle 9.30 si partirà per la partenza per la passeggiata in bici, per rientrare alle 11 al punto informativo Lilt.

Cooperativa A perdifiato

La "Cooperativa A perdifiato" metterà a disposizione per l'iniziativa una guida e 15 city bike, prenotabili fino ad esaurimento, entro venerdì 2 ottobre ai contatti info@aperdifiato.com - 3336549391. Il tour in bici è gratuito e adatto a tutti. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a presentarsi muniti di mascherina, le indicazioni di dettaglio per partecipare in sicurezza saranno illustrate prima della partenza.