Bike Sharing: per Natale promozione speciale per chi lo usa

Nella settimana di Natale sarà possibile utilizzare le nuove biciclette gialle GoodBike ad una tariffa speciale: solo 1 euro per quattro ore di pedalata. L’iniziativa si inserisce nel programma del Natale a Padova ed è rivolta a tutti i cittadini che vorranno spostarsi in modo sostenibile e nel pieno rispetto dell’ambiente. E’ valida dal 20 al 26 dicembre 2021.

GoodBike

«Lasciare a casa l’auto e usare GoodBike è l’occasione per fare un po’ di movimento e scoprire che la città vissuta in bicicletta è ancora più bella” dichiara Gianluca Pin – direttore commerciale di Bicincitta Italia “e nella fretta per gli ultimi acquisti la bicicletta è la compagna ideale per fare prima, divertendosi».

Agevolazioni

L’assessore Andrea Ragona aggiunge: «Oltre alle agevolazioni sul trasporto pubblico previste nelle giornate a ridosso del Natale, ci impegniamo anche a rendere ancora più accessibile il bike sharing di GoodBike. Le recenti innovazioni, le nuove biciclette e il nuovo look hanno reso questo servizio ancora più apprezzato dai padovani e vogliamo provare a diffonderne ancora di più l’utilizzo mettendo questo prezzo simbolico per tutta la settimana del Natale. Ringrazio l’azienda, con la quale condividiamo la visione di una città più sostenibile». Per usufruire della promozione, è sufficiente scaricare l’APP BicinCittà e selezionare la formula “ONEDAY Mobile”.