Tra tasse, multe e contributi, Palazzo Moroni incassa quasi mezzo miliardo di euro

Multe, tasse e fondi "romani". Ammontano a quasi mezzo miliardo di euro le entrate nei forzieri di Palazzo Moroni. Solo di tributi infatti sono stati riscossi oltre 155 milioni di euro, di cui però 48 provenienti dalla Tari e da passare quindi direttamente alle casse di AcegasApsAmga, che gestisce la raccolta e i servizi dei rifiuti in città. T

Tasse

Dall'Imu invece sono arrivati 72,2 milioni di euro ed altri 6,6 sono stati ottenuti grazie alle ulteriori verifiche e controlli verso chi non aveva versato la quota. Dall'addizionale Irpef invece arrivano oltre 26 milioni. A portare acqua al mulino anche il turismo, con la tassa di soggiorno che l'anno scorso ha generato un giro di soldi di quasi 2 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunte una serie di tasse, dalla pubblicità, ai servizi indivisibili ed Ici che arrotondano la cifra a 156,3 milioni di euro.

Multe

Altra voce imponente tra quelle degli incassi contenute nel bilancio è quella delle sanzioni. Circa 20,7 milioni di euro arrivano infatti dalle multe. Di questi, 16,5 milioni entrano in cassaforte grazie alle contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della strada. Parliamo quindi di autovelox, divieti di sosta e passaggi vietati in Ztl soprattutto, a cui vanno aggiunti altri 4 milioni provenienti da chi è stato multato perché ha infranto norme di polizia amministrativa o dopo i controlli e la repressione di irregolarità e illeciti. Quindi si va dalle multe per anomalie e abusi edilizi in casa, a quelle all'interno di attività commerciali e aziende.

Contributi

E poi i soldi che arrivano da altri enti, quindi soprattutto dai ministeri romani e dalla Regione. Ci sono circa 74 milioni di euro infatti che rientrano in questa voce, di cui 72,4 rientrano tra i bonifici col francobollo da Roma come contributi agli investimenti già fatti dall'amministrazione comunale. Altri 51 milioni di euro sono da attribuire invece solo ai trasferimenti correnti dai conti dei vari ministeri a quelli del Comune, oltre che da quelli di Regione, Azienda Ospedaliera, Camera di Commercio e Provincia.