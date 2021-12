Bilancio comunale, il 20 si discute in aula. Fratelli d'Italia riscalda gli animi: «Modalità ridicole. Consiglieri collegati dallo chalet di montagna»

Pronti alla battaglia degli emendamenti in consiglio comunale. Sono decine quelli depositati dai consiglieri di Fratelli d'Italia in vista dell'approvazione del bilancio previsto per lunedì 20 dicembre in video conferenza. Elena Cappellini, Matteo Cavatton (ritornato operativo dopo un periodo di indolenza nei confronti della politica) ed Enrico Turrin hanno affilato le armi, a cominciare dalle modalità della seduta: «La sinistra maggioranza che amministra la nostra città ha deciso di essere epitome e paradigma della deriva autocratica e dittatoriale che sembra diventata oramai un imperante e pervasivo malcostume a qualsiasi livello istituzionale – sostengono i tre consiglieri - .Dal bunker di Palazzo Moroni verrà discusso in video conferenza l’ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione Giordani, senza nessuna plausibile motivazione sanitaria, ma con il solo e dichiarato intento di silenziare il dissenso, impedendo all’opposizione di esercitare le prerogative che le sono proprie e mettere la sordina a qualsiasi azione politica di contrasto efficace».

Lo chalet di montagna

«Giordani & co si garantiranno così una solida maggioranza di colleghi che potranno presenziare dai luoghi più disparati, dal divano di casa allo chalet di montagna, rendendo di fatto nulla la tutela del numero legale - insistono i consiglieri di Fratelli d'Italia - .Più volte si è svolto il consiglio in presenza nella medesima situazione pandemica, utilizzando gli spazi della sala consiliare e della sala di giunta. L’ultima manovra economica di questo mandato ed i conseguenti emendamenti presentati, saranno discussi in modalità telematica. Questo comporterà un’inevitabile compressione dei lavori e del dibattito, impedendo di discutere compiutamente il provvedimento più importante dell'ente Comune».

Emendamenti

«In ogni caso, come Fratelli d'Italia, abbiamo presentato decine di emendamenti ritenendo del tutto insoddisfacente il bilancio presentato – spiegano Cappellini, Cavatton e Turrin - .Le nostre idee di città e di politica sono e restano radicalmente incompatibili con le azioni di un sindaco e di una maggioranza che quando non lucrano politicamente sulla programmazione approntata da chi li ha preceduti, si distinguono per una logica consortile tesa al consolidamento di gruppi di potere e di bacini elettorali».

Dup

«Il Dup presentato dal Comune è un documento volutamente ambiguo e opaco, che non affronta in maniera definitiva, per ovvi motivi elettorali, nessuno degli argomenti principali che davvero incidono ed incideranno sulla qualità della vita dei nostri consociati. Per questo, abbiamo proposto emendamenti tesi a far emergere le reali intenzioni dell’amministrazione». Sul piatto decine di temi, dalla viabilità di corso Milano, alla Prandina, le ciclabili, il recupero dell'ex caserma Romagnoli, l'aeroporto Allegri, il taser per gli agenti della polizia locale, piazza Gasparotto, fino alla pressione tributaria.