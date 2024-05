Bilancio, il sindaco costretto a riconvocare il consiglio comunale. L'opposizione: «Clima surreale»

Dopo che martedì 30 aprile il Consiglio Comunale di Cadoneghe avrebbe dovuto approvare il conto consuntivo dell’anno 2023, l’ultimo dell’amministrazione in carica, non riuscendoci dato che alla maggioranza mancavano ben tre consiglieri, si torna in aula consiliare. E' stato proprio per questo pomeriggio, venerdì 3 maggio, nuovamente convocato visto che nell'ultima seduta è venuto a mancare il numero legale visto che i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare i lavori dichiarandosi «non disponibili a fare da stampella al Sindaco Schiesaro».

Il sindaco nell'occasione si era affrettato a giustificare l’assenza del consigliere Visentini, ex capogruppo della Lega, adducendo un grave malessere che l’avrebbe trattenuto in ospedale. «Se prima di iniziare il Consiglio comunale la Presidente o il Sindaco avessero manifestato con trasparenza ai Consiglieri di minoranza la difficoltà contingente, le scelte avrebbero potuto essere diverse. Lamentarsi a posteriori accusando gli altri di irresponsabilità mostra ancora una volta l’atteggiamento sprezzante del primo cittadino nei confronti della minoranza». Da parte dei consiglieri Vettore, Schiavo, Rocca e Reschiglian si è trattato di un gesto di protesta a fronte dei comportamenti scorretti del Sindaco e della sua giunta che nel tempo hanno mostrato poco rispetto per le minoranze e nessuna considerazione delle loro proposte, oltre alla mancanza di risposte alle legittime istanze dei consiglieri che spesso hanno dovuto rivolgersi al Prefetto per sollecitare gli adempimenti». I consiglieri di minoranza descrivono un clima che descrivono come surreale. «Trovandosi nell’imminenza delle elezioni la sala era gremita di sostenitori del Sindaco, che gli hanno mostrato molto apprezzamento, inveendo contro i consiglieri usciti, senza considerare che per il governo di un Comune è necessaria la maggioranza ed anche il numero legale. Si dimentica che i Consiglieri di minoranza sono rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini e svolgono le loro legittime funzioni, mettendo in luce proprio le criticità delle azioni di chi governa». Questa la posizione dei consiglieri Lucia Vettore, Michele Schiavo, Guido Rocca e Raffaele Reschiglian.

Se i consiglieri di centro sinistra ulla vicenda sono intervenuti sia in aula che fuori, anche il candidato civico Enrico Scacco non ha fatto mancare un commento, sferzante nei confronti della maggioranza. «Il Consiglio Comunale non ha avuto la presenza di tutti i consiglieri, mancavano ben 3 consiglieri di maggioranza, e quindi alle 22, dopo ben un’ora e mezza dalla convocazione formale, si è preso atto che non c’era il numero legale per poter proseguire il consiglio. L’attuale amministrazione non ha potuto quindi approvare il bilancio 2023 del Comune, atto gravissimo che certifica la debolezza di questa maggioranza che di fatto non esiste perché non riesce neanche ad approvare l’atto più importante di vita amministrativa, quello contabile e finanziario», ha detto Scacco. «Ridicole le scuse del sindaco che invece di scusarsi per l’incapacità di avere i suoi consiglieri ad appoggiarlo, parla di rimborsi delle multe presenti nel bilancio consuntivo. Sappiamo bene che il Comune non rimborserà alcunché, altrimenti si verificherebbe un danno erariale per le casse comunali. Il famoso modulo presentato a dicembre 2023 ai cittadini multati con tanto di conferenza stampa non presenta neanche l’IBAN bancario per gli eventuali rimborsi. Fuffa elettorale», ha attaccato Scacco. «Ad oggi continua a mancare il famoso parere pro veritate dell’avvocato Greco pagato 40.000 euro dei nostri soldi, documento ufficiale sul quale si dovrebbe basare l’annullamento e il rimborso delle multe», dice il candidato sindaco rivolgendosi inevitabilmente al clamoroso caso delle migliaia di multe distribuite dall'ormai celebre autovelox.