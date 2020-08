Sgombero Bios Lab, Coalizione Civica: «Un inutile spreco, ora il rione e la città sono più poveri»

«Uno spreco. Un incredibile, inutile spreco. Non c'è alcun senso nell'operazione di questa mattina, in cui gli spazi del Bios Lab - Spazio Autogestito in via Brigata Padova, di proprietà dell'INPS e precedentemente inutilizzati per vent'anni, sono stati sgomberati, svuotati, le vetrine abbattute, e murati. È difficile elencare la grande quantità di attività che ha avuto luogo in questi spazi, di mutualismo e di assistenza, di cultura e di aggregazione. Con molti tentativi di dialogo con la proprietà. Sempre in interazione con il rione. Al loro posto ora c'è un muro. A fianco uno spazio commerciale dell'INPS sfitto. Sopra, degli uffici dell'INPS, vuoti forse da trent'anni. Il rione e la città sono più poveri»: questo il commento apparso sulla pagina Facebook di Coalizione Civica in merito allo sgombero effettuato all'alba di martedì 18 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.