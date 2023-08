Nuovo polo scolastico dell'infanzia, Bisato contro Bano: «Collocazione sbagliata e ritardi»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alessandro Bisato, consigliere comunale d'opposizione a Noventa Padovana, critica i lavori del nuovo Polo dell'infanzia di Noventa Padovana. L'ex sindaco denuncia la scelta della nuova collocazione ai bordi della trafficata via Noventana, i ritardi con i quali i lavori starebbero avanzando, oltre che l'aumento dei costi dovuti all'incremento delle materie prime, ma soprattutto per adeguare l'area ad accogliere la nuova struttura. «Il sindaco Bano è preoccupato di eventuali inserimenti in strutture protette di minori che metterebbe a rischio il bilancio dell'ente - sostiene - ma nel frattempo, per scelte azzardate e non ponderate, si vede costretto a mettere molti soldi in più per il Polo dell'infanzia, rispetto a quanti sarebbero serviti ricostruirlo nel luogo ideale dove prima si trovava».