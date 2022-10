Bisogni educativi speciali, dal Comune cinque notebook

Sabato mattina il Sindaco Arianna Lazzarini e l’Assessore all’Istruzione Pamela Milan, hanno consegnato 5 notebook e una stampante multifunzione destinati ad alunni con bisogni educativi speciali.

Sala consiliare

La cerimonia si è svolta nella Sala consiliare, alla presenza della dottoressa Lorenzina Pulze, dei due coordinatori della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (rispettivamente Elena Permunian e Fabio di Mauro), delle classi V elementare e III media, dell’Assessore Federico Verza. All’iniziativa ha partecipato anche il Colonnello Michele Cucuglielli, nuovo comandante provinciale di Padova dei Carabinieri, che ha fatto un sentito intervento sull’importanza della collaborazione tra istituzioni.

Scuola

Computer e stampante dovranno essere utilizzati sempre all’interno dell’ambiente scolastico e resteranno in dotazione all’istituto scolastico di Pozzonovo. Inclusione, sociale e anche nelle scuole, è uno dei cardini che guidano l’operato dell’Amministrazione Lazzarini. Già lo scorso anno aveva istituito un apposito capitolo in bilancio per finanziare iniziative orientate a questo obiettivo. E quest’anno ha replicato l’iniziativa, dimostrando il proprio impegno per garantire a tutti gli alunni le stesse possibilità di studio. «Anche quest’anno abbiamo voluto dare un segnale tangibile a supporto dei ragazzi con bisogni educativi speciali. - commenta il Sindaco Lazzarini - Per la nostra Amministrazione è importante essere concretamente vicini alla scuola e alle necessità dei nostri ragazzi. È stato un onore ricevere la visita del Colonnello Michele Cucuglielli, che ha reso ancora più speciale questa giornata».