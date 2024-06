La soddisfazione di Bitonci: «Autonomia, riforma che unisce e non divide»

Massimo Bitonci, sottosegretario al Mimit, era naturalmente presente in aula, seduto tra i banchi del Governo durante i lavori che hanno portato al voto favorevole all'autonomia differenziata, tanto inseguita in questi anni dalla Lega. «Oggi, più che mai, è chiaro che l'autonomia differenziata è la scelta migliore per il futuro dell'Italia, un sogno che diventa realtà, richiesto a gran voce da Veneti e Lombardi con i referendum del 2017».

«Mentre la sinistra ha continuato strumentalmente ad opporsi all'attuazione della Riforma del Titolo V della Costituzione - punzecchia l'opposizione, Bitonci - la Lega ed il Centro Destra al Governo, dopo la seduta fiume di questa notte, hanno riscritto la storia, approvando in via definitiva il DDL Calderoli». I toni usati dal sottosegretario fanno comprendere la soddisfazione nel gruppo Lega: «Un grande risultato, che ora, attraverso le intese con le Regioni, potrà portare nuove materie per le regioni che vorranno cogliere questa fondamentale opportunità. Maggiori competenze e responsabilizzazione degli amministratori locali sull'azione amministrativa, razionalizzazione della spesa, costi e fabbisogni standard cancellando il criterio della spesa storica e con i Lep, garanzie nazionali per i servizi sociali essenziali per combattere le diseguaglianze sociali». Infine una puntualizzazione, ribadita diverse volte ma oggi assume una importanza diversa: «Attuazione di una riforma che unisce e non divide».