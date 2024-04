«Tosi spinto da un desiderio di "revanche" nei confronti della Lega»

Le fibrillazioni nel governo della Regione arebbero legate più a questioni personali che alla politica. E' questo il senso dell'intervento di Massimo Bitonci in una nota trasmissione televisiva locale, "Ring", che proprio partendo dalla posizione presa da Forza Italia che ha deciso di uscire dalla maggioranza, ha spiegato quelli che sono i rapporti in Veneto tra i due partiti dal suo punto di vista. Tosi da mesi va dicendo che la mancanza di riconoscimenti al suo partito, né per quanto riguarda gli assessorati e neppure per quanto riguarda le commissioni, non è il modo di relazionarsi con gli alleati. L'ambizione poi di riportare Forza Italia ad avere un ruolo più importante, soprattutto in Regione, sta facendo il resto. La "campagna acquisti" di Tosi ha portato nel partito che fu di SIlvio Berlusconi, tanti esponenti, anche importanti, che arrivano proprio dalla Lega.

Bitonci a domanda diretta, ovvero se il segretario regionale Alberto Stefani ha fatto bene a mettere fuori dalla maggioranza Forza Italia, risponde come è nel suo stile, senza fare troppi giri di parole e anche con una discreta dote di sarcasmo: «Una polemica che mi fa sorridere perché sappiamo benissimo da dove vengono queste osservazioni, quali sono in realtà le motivazioni di questi attacchi da parte di Flavio Tosi. Io sono stato il suo massimo oppositore quando era segretario della Lega, so come si muove e quelli che sono i suoi metodi. Poi è stato espulso dal movimento, è chiaro che c'è un desiderio di "revanche", per dirla così in modo leggero, anche nei confronti del Presidente del Zaia. Lo ha pure sfidato per la presidenza della Regione è sappiamo bene com'è andata. Il consenso di Luca Zaia è certificato dai risultati delle sue elezioni. Ha fatto bene quindi il nostro segretario, Alberto Stefani a farsi sentire», ha commentato il sottosegretario.

Bitonci è della stessa idea di Stefani: «E' chiaro che se si continua ad attaccare la giunta regionale e l'operato del governo della Regione, su temi come quello della sanità che è di gran lunga la migliore d'Italia, si va a finire dall'altra parte», che tradotto vuol appunto dire all'opposizione. Le motivazioni che spingono il segretario Veneto di FI ad attaccare ingiustamente e quotidianamente il Presidente e la Giunta Regionale. A Roma nel Governo sono ottimi i rapporti, ho tanti amici in Forza Italia. Motivazioni personali, prive di qualsiasi fondamento, che non tengono conto dell’impegno ed obiettivi che ci siam dati, per trovare linee e soluzioni condivise all’interno del Centro Destra», ha concluso Bitonci.