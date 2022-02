Bitonci: «Grazie alla Lega ribalanciati i fondi per la rigenerazione urbana tra nord e sud»

«Approvata la mozione unitaria sulla rigenerazione urbana prevista dal Pnrr dopo il mancato riparto ed esclusione della maggior parte dei comuni del nord». A dare la notizia è il parlamentare leghista ed ex sindaco Massimo Bitonci. «Il governo si è impegnato a finanziare i progetti esclusi - spiega Bitonci - .Abbiamo chiesto di tener conto dei criteri perequativi e di salvaguardare le riserve regionali per evitare altre evidenti disparità di finanziamento. L’utilizzo nella formazione della graduatoria dell’indice Istat di vulnerabilità sociale ha visto prevalere alcune amministrazioni del Sud con il 55% dei fondi erogati, oltre la soglia del 40% prevista come riserva nel Pnrr. Inoltre, abbiamo chiesto che il 60% delle risorse, che dovrebbero essere destinate al Centro Nord anche per i futuri bandi del Pnrr, tengano conto delle performance dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale per la ripartizione tra gli enti locali, anche su base regionale, adeguando i parametri e garantendo un’equa distribuzione territoriale» chiude l'ex sottosegretario, Massimo Bitonci.