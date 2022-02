Caro bollette, Bitonci: «Proponiamo di prorogare la chiusura dei bilanci di previsione a giugno»

«La Lega propone la proroga al 30 giugno della scadenza per i bilanci di previsione per ora fissata entro il termine del 31 marzo. Una sollecitazione che ci e' stata richiesta proprio dagli enti locali». A parlare è il capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, Massimo Bitonci. L'ex sIndaco di Padova ha annunciato le finalita' di un emendamento al "Dl milleproroghe" all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio. Per il parlamentare si tratta di una «necessita' per la definizione degli equilibri finanziari, altrimenti molte realta' non saranno in grado di chiudere i bilanci in tempo soprattutto a causa del vertiginoso aumento del costo dell'energia che interessa gli enti locali che provvedono a riscaldamento e illuminazione pubblica, tra gli altri, di edifici scolastici, palestre e impianti sportivi. La proposta - conclude Bitonci - prevede che l'emendamento venga sottoscritto da tutti i capigruppo che in Commissione congiunta hanno gia' dato il loro assenso».