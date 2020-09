Bobo Craxi a Padova a supporto di Daniela Sbrollini

Con l'avvicinarsi della scadenza elettorale, si vota il 20 e il 21 settembre, semre più leader politici ed esponenti di primo piano vengono a Padova a sostegno dei loro candidati. Così, venerdì 11 settembre, alle 11.00 presso il Caffé Letterario Treccani (via Umberto I, n.2 Padova), la candidata Presidente del Veneto, Daniela Sbrollini, incontra Bobo Craxi. Ha così dichiarato la deputata di Italia Viva: «Incontro Bobo Craxi per confrontarmi con lui sui bisogni dei Veneti ai quali stiamo lavorando, in squadra anche con gli amici del Partito Socialista Italiano - Veneto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.