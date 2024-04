Lo storico leghista Miatello sostiene il candidato sindaco meloniano nella sua San Giorgio

È un annuncio atteso da tempo, di quelli che inevitabilmente cambieranno il corso di questa campagna elettorale oramai ai nastri di partenza. Bobo Miatello, leghista della prima ora e già primo cittadino per due mandati, annuncia il suo sostegno alla corsa del giovanissimo candidato sindaco di San Giorgio in Bosco il meloniano Fabio Zanfardin.

Bobo Miatello

«Conosco Zanfardin dal lontano 2009, nell’anno in cui per la prima volta sono stato eletto primo cittadino di San Giorgio in Bosco - commenta l'ex sindco - .Lui era tra i miei candidati: un bravo ragazzo appassionato di politica che avevo tesserato alla Lega Nord e che ho avuto il piacere di accompagnare negli anni a ricoprire gli incarichi di assessore e di presidente del consiglio comunale. Cinque anni fa abbiamo intrapreso due strade diverse, lui sinceramente al fianco di un amico e io con chi il giorno dopo le elezioni mi ha accoltellato alle spalle (l'ex sindaco Nicola Pettenuzzo, oggi segretario provinciale della Lega), ma l’amicizia e la stima reciproca tra noi due non sono mai venute meno. Scelgo oggi di stare convintamente al suo fianco – continua Miatello - perché San Giorgio in Bosco ha bisogno di una ventata di novità per archiviare gli ultimi 5 anni che sono stati disastrosi: ha bisogno di un candidato di parola, con nuove idee e tanto entusiasmo. Zanfardin ha tutte queste caratteristiche e i numeri per farcela, per amministrare il nostro Comune con la stessa passione e la stessa attenzione verso i cittadini e i loro problemi che hanno caratterizzato i miei dieci anni da Sindaco: faremo grandi cose assieme».

Il candidato sindaco

«La discesa in campo di Bobo Miatello al mio fianco rafforza la solidità della nostra proposta: la sua esperienza risulterà cruciale per poter ripartire da subito, riprendere in mano i tanti dossier che da tempo attendono risposta, tornare a dare la giusta attenzione alle istanze dei nostri cittadini che potranno sempre contare sul nostro ascolto e sulla nostra rapidità di azione” è invece il commento di Fabio Zanfardin. “Bobo Miatello, Enrica Zanon, Simone Prai e Fabio Miotti sono i quattro nomi con maggiore esperienza che ho fortemente voluto in squadra per accompagnare le 8 new entry che saranno il cuore pulsante della nostra lista».