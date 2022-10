Bonavina: «Lo sport a portata di tutti: ecco le 19 piastre sportive per i quartieri»

«Tra piastre sportive riqualificate e quelle nuove, ne contiamo diciannove. In un momento storico particolare, in cui c'è qualche difficoltà per la pratica sportiva visti i costi crescenti data la situazione che stiamo vivendo». Soddisfatto l'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, che ha fatto il punto con la stampa su un progetto al quale tiene molto. Lo ha fatto nel giorno in cui è stata ultimata la piastra per il calcetto al parco Brentelle: «Sono sicuro che i ragazzi saranno contenti, è in erba sintetica di ultima generazione». L'assessore ha spiegato anche quelli che sono i prossimi obiettivi per quanto riguarda le piastre sportive nei quartieri: «Entro la fine anno comincerà anche la costruzione di una piastra nuova a Camin, dove non c'era».