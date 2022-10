Bonavina replica ad Ascierto: «Denuncia alla stampa e non alle autorità»

«E' curioso che un esponente politico invece che rivolgersi all'amministrazione o alle forze dell'ordine indica una conferenza stampa per denunciare una certa situazione», esordisce l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina per replicare alle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, Filippo Ascierto. L'ex parlamentare ha infatti convocato la stampa per denunciare la presenza di persone non registrate in diversi appartamenti dell'Arcella e di Altichiero: «La situazione è contnuamente monitorata, ma prendo atto della segnalazione. Per quanto riguarda eventuali sovraffollamenti la collaborazione deve esserci anche con gli amministratori e i proprietari. Da questo punto di vista c'è un continuo scambio di informazioni con la Polizia Locale che segue con attenzione queste situazioni».