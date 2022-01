Bonifiche, Marcato: «365mila euro per mettere in sicurezza l'area dell'ex Promofin nella Bassa»

«È veramente significativo l’impegno della Regione per mettere in sicurezza i siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante, con un piano di interventi specifici e del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, che ha come finalità la salvaguardia ambientale della Laguna di Venezia»: così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto Marcato, pone l’accento sui finanziamenti recentemente messi a disposizione, con apposita delibera di Giunta, per dare attuazione ad alcune misure di intervento ritenute particolarmente urgenti.

Piombino Dese

Specifica Marcato: «La priorità degli interventi è stata determinata in considerazione dei rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale e di prevenzione degli incendi in esito ad una ricognizione specifica, avviata dalla Direzione Progetti Speciali per Venezia, che ha coinvolto i 108 Comuni ricompresi nel Bacino Scolante. Nel caso specifico di Piombino Dese sono stati stanziati 364.800 euro a favore del Comune: sono particolarmente soddisfatto anche da piombinese per la risoluzione di una rilevante criticità ambientale costituita dal sito della Ex Promofin, azienda che negli anni ’90 eseguiva trattamenti galvanici e di verniciatura di strutture in metallo e che, a seguito di fallimento, lasciò in abbandono gli edifici e gli impianti tecnologici». Nello specifico, a completamento degli interventi già eseguiti presso lo “Stralcio sud”, con il finanziamento stanziato dalla Regione sarà possibile provvedere alla bonifica dello “Stralcio Nord”, mediante demolizione e frantumazione delle strutture fuori terra ed interrate (tra cui il capannone ove erano svolte le lavorazioni e le vasche per i bagni galvanici), lo scavo di circa 1.250 metri cubi di terreni contaminati ed il loro allontanamento a discarica, per poi provvedere al riempimento degli scavi con terreno conforme e al definitivo ripristino del sito, ai fini del suo riutilizzo.