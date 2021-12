Bonus bici, già arrivate 231 domande: c'è tempo fino al 24 dicembre

Al bando con il quale la giunta comunale ha stanziato i fondi per promuovere l'acquisto di bici elettriche per migliorare mobilità e incidere sulla qualità dell'aria hanno risposto 231 persone, per un totale di 110.930 euro di finanziamento stanziati.

Natale

Potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova che acquisteranno una bicicletta nuova di fabbrica acquistata presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova, fino alle ore 12 del 24 dicembre. Ad ogni persona può essere concesso un solo contributo con la possibilità di un ulteriore contributo, per ogni ulteriore acquisto di biciclette a pedalata assistita effettuato per i componenti del nucleo familiare, con il limite massimo di tre biciclette a pedalata assistita per nucleo familiare.

Cargobike

Per le cargobike a pedalata assistita potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova, le imprese e le associazioni, a condizione che abbiano sede operativa nel territorio comunale. Anche in questo caso dovranno acquistare un cargobike nuovo di fabbrica presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova e ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo.

Contributi

Il contributo, riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA, sarà a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari e consiste in:

fino a massimo 500 euro (comunque non superiore al 50% del prezzo) per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita per uso urbano e non sportivo.

800 euro per l'acquisto di una cargo bike a pedalata assistita nuova di fabbrica.

Per richiedere di essere ammessi al contributo servirà compilare l’istanza per l’assegnazione del contributo on line all’indirizzo istanzeonline.comune.padova.it, nella sezione servizi al cittadino accedendo con SPID o CIE. A ciascun soggetto beneficiario, per ciascuna domanda pervenuta, verrà assegnato un numero progressivo di protocollo che sarà disponibile nella sezione “Le mie Istanze” del portale Istanze online del Comune di Padova (istanzeonline.comune.padova.it). Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento dello stanziamento complessivo.