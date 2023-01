Borina: «Ancora una volta Bano aumenta tasse e costi per le opere pubbliche»

«Il recente consiglio comunale, che ha visto l’approvazione del Bilancio di previsione 2023, ha confermato la certezza che con l’amministrazione guidata dal sindaco Marcello Bano aumenta ancora le tasse: in due anni circa 200 mila euro. Nel 2022 con l’aumento delle aliquote Irpef per un prelievo di oltre 120 mila rispetto gli 80 mila attesi e quest’anno con l’aumento dell’Imu sui capannoni con altri 80 mila euro». Lo sostiene Fabio Borina, capogruppo del gruppo consiliare “Con Noventa”.

Borina

«In netta controtendenza rispetto a tutte le politiche di sostegno che vengono promosse a tutti i livelli per lasciare soldi nelle tasche dei cittadini e non toglierli - evidenzia Borina - .Maggiori entrate ma al momento minori servizi, come quello della sospensione dell’illuminazione notturna che, dati alla mano, poteva essere evitata. Una sospensione che certo crea migliore atmosfera per le bande di malviventi che in questo periodo si sono specializzate nei furti dei pezzi di ricambio delle auto e che hanno trovato Noventa particolarmente appetibile. Un servizio, anzi un nuovo servizio, che viene implementato è quello che promuove della visibilità del Sindaco con l’assunzione di un suo segretario personale».

Irpef

«Considerato che il gettito delle entrate dell’Irpef era stato molto superiore alle entrate previste non si è voluto accogliere la proposta di riportare i primi due scaglioni più bassi ai valori precedenti e cioè abbassando l’aliquota. L’aumento delle aliquote introdotte all’inizio del 2022 ha di fatto gravato in modo più pesante sui redditi medio bassi dai 15 ai 28 mila euro - insisite il capogruppo all'opposizione - .Anche altre proposte alternative a queste, sempre con l’ottica di sostenere chi è più in difficolta, come la creazione di un fondo per le bollette sono stati ignorati con scuse demagogiche e strumentali. Ma un aspetto che ci ha fatto preoccupare moltissimo è come questa amministrazione stia viaggiando a vista sulle opere pubbliche che sono, come dire, la sentinella su come un’amministrazione sta volgendo al meglio o meno il suo compito. L’ amministrazione Bano si è ingabbiata, imbrigliata dentro la realizzazione di due opere importanti già previste dalla precedente nostra amministrazione e per le quali avevamo conquistato parte di risorse pubbliche: stiamo parlando della scuola materna dell’asilo nido».

I 2 milioni

«Ma la scelta assolutamente inopinata e incoerente fuori da ogni buon senso di volerla farla spostare lungo la strada in centro a Noventana, dove era previsto il nuovo centro del paese con la realizzazione di una piazza con edifici residenziali e commerciali, ora negato per sempre, ha portato una serie di ritardi, gravi sottovalutazioni e aumenti dei costi oltre a quelli dei prezzi già di per sé significativo. Questo si traduce che manchino allo stato attuale circa 2 milioni di euro per completare la scuola materna. Questo lo si evince chiaramente dal triennale delle opere pubbliche perché l’unica opera finanziata e prevista entro un 2023 è l’asilo nido che per circa 700mila euro era già coperto da risorse che avevamo già recuperato noi dallo stato e dalla Regione e vengono rimandati al 2024 tre attività inerenti alla realizzazione della scuola materna che se non fatte porteranno a non vedere mai realizzata la scuola materna stessa e in particolare: 600 mila euro previsti nel 2024 per l’atelier biblioteca per dare accoglienza e dignità alla struttura altrimenti resta una scatola con all’interno solo le aule, 600 mila euro per l’aumento dei prezzi, e altri 600 mila euro per l’abbattimento della scuola materna e asilo nido a lavori realizzati, senza considerare della sistemazione viaria che la nuova collocazione richiederà. Da sottolineare - chiude Borina - che in bilancio non c’è minima traccia dei 300 mila euro promessi alla parrocchia di Noventana dal Sindaco per l’acquisto dell’edificio della scuola materna parrocchiale che sarà chiusa grazie all’arrivo di quella comunale»