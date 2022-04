Caso Autonomia, Boron: «I più giovani non dimentichino il lascito dei padri fondatori. Veneto e non Roma»

Non si placano gli animi dopo la vicenda del voto della Lega sull'ordinamento transitorio di Roma capitale. I fari si sono accesi subito sul parlamentare Alberto Stefani, che pur non essendo presente fisicamente ha sostenuto il passaggio in commissione (e si era difeso così). A votarla però sono state anche Manuela Dal Lago, Gianluca Forcolin e Manuela Lanzarin. Una scelta che nei fatti conta poco e che tecnicamente non c'entra con l'autonomia del Veneto tirata in ballo da altri leghisti, ma che simbolicamente e politicamente invece conta molto. A rincarare la dose dopo le accuse dell'ex del Carroccio Paolo Franco e del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, è il consigliere regionale Fabrizio Boron, molto critico ultimamente con le scelte della parte "romana" del partito. La trama ormai è consolidata. Da una parte la Lega di Matteo Salvini, dall'altra quella di Luca Zaia. Prima o poi la scissione o la resa si dovrà compiere.

Boron

«L’autonomia del Veneto non è un capriccio, ma la ragione per cui da anni dedichiamo il nostro tempo, le nostre forze, la nostra passione - evidenzia Boron - .Per questo non c’è dubbio che la stella polare di ogni rappresentante che ha l’onore di rappresentarla, deve essere uno ed uno solo: l’interesse dei Veneti». Boron, che fa parte dell’intergruppo Lega-Liga Veneta, torna così sul tema dell’autonomia, al centro del dibattito di questi giorni dopo la scelta fatta a Roma dalla Lega su ordine di Matteo Salvini. Poi nel mirino mette direttamente Alberto Stefani: «La Liga Veneta, nata a Padova, si fonda e si basa su un presupposto ineludibile: il bene dei veneti. Chi è più giovane non può e non deve scordare il lascito dei padri fondatori, che è sempre stato quello di lavorare e dare battaglia per i diritti di chi vive in Veneto. Oggi - conclude Boron - i diritti dei veneti si chiamano autonomia. Per cui, è fatto obbligo per tutti di lavorare per questo obbiettivo, senza farsi distrarre mai dalle pericolose e sinistre sirene romane».