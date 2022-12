Congresso Lega: si ritirano Boron e Rettore. Il candidato è il sindaco di Brugine, Michele Giraldo

Passo indietro di Fabrizio Boron e Michele Rettore. Il candidato anti Bitonci sarà Michele Giraldo, sindaco di Brugine. Dopo una lunga riunione di militanti della Lega, provenienti da tutta la provincia, svolta ieri sera a Noventa Padovana, è arrivata la decisione di un candidato unitario.

I fatti

Dalle sezioni del territorio, quasi tutte rappresentate dai circa 60 partecipanti all'assemblea spontanea, è emersa la volontà di presentare al congresso provinciale una candidatura unitaria, espressione di quella base del partito «sempre rimasta fedele agli autentici valori della Lega: l'amore per la nostra terra, l'orgoglio per le nostre radici, la passione per il lavoro e la difesa della nostra gente» si legge in una nota. La scelta è caduta su Michele Giraldo, 39enne sindaco di Brugine: giovane di età ma vecchio di esperienza, dopo due mandati da sindaco, uno da assessore e un'ultraventennale militanza in Lega.

Giraldo

«Questa candidatura vede protagonista una figura di indubbio valore, oltre che un amico, e ha il merito di colmare il deficit di rappresentanza di un territorio che finora non ha avuto l'attenzione che merita, quello della bassa padovana - dichiarano Boron e Rettore dopo aver comunicato la loro rinuncia - .Siamo orgogliosi di un risultato cui sentiamo di aver contribuito, presentando le nostre candidature soprattutto come stimolo a un dibattito interno che stasera ha trovato il suo coronamento, con una grande assemblea segnata da una passione e un entusiasmo popolare che in Lega non si respiravano da tempo. Annunciamo quindi il ritiro delle nostre candidature alla segreteria provinciale, per sostenere con convinzione quella di Michele, all'unisono con le centinaia di militanti e migliaia di sostenitori padovani che insieme a noi chiedono un deciso cambio di passo per la Lega nel nostro territorio».