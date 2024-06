Boron tende una mano a Tarzia e critica Giordani: «Ascolta solo chi gli da ragione»

Il consigliere regionale Fabrizio Boron va all'attacco della giunta Giordani dopo che il consigliere comunale Luigi Tarzia ha rinunciato alla carica di capogruppo per passare al gruppo misto. «Quando un Sindaco si chiude in sé stesso con i suoi fedelissimi, il risultato non può essere quello che stiamo vedendo, ancora una volta, a Padova. L’abbandono del capogruppo Tarzia dalla compagine di maggioranza è il primo chiaro segnale di questo disagio. Una crepa importante di una figura moderata che però ha posto l’attenzione su alcuni temi importanti e delicati dell’agenda politica padovana».

Il passaggio al gruppo misto del capogruppo della lista Giordani continua a fare discutere, ma Boron per attaccare il sindaco di Padova, anche lui come Tarzia, prende di mira l'assessore allo sport e alla sicurezza, Diego Bonavina. «La gestione dello sport e dello stadio, ad esempio, con la realizzazione della nuova curva all’Euganeo. Un’opera attesa da tempo ma che ora, chissà mai se, e quando, vedrà la luce. E che non considera adeguatamente anche i nuovi interventi chiesti, giustamente, dal Questore di Padova», cosa che peraltro fa anche la società calcio Padova, pur non avendolo dichiarato apertamente. «Il Comune ha il dovere di ottemperare a queste richieste perché la sicurezza è una priorità per i nostri tifosi. O qualcuno pensa di poter far accedere allo stadio le famiglie in una struttura priva dei requisiti di sicurezza? Le istanze dei padovani e di chi la città la vive e ne fa parte, vanno ascoltate e rispettate. Altrimenti il risultato è quello che rivediamo anche oggi a Padova: si costruiscono cattedrali nel deserto senza futuro e i consiglieri comunali prendono altre strade».