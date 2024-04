Boron e la proposta choc di Vannacci sugli studenti disabili: «Non siamo nel Medioevo»

«Credo che delle classi con caratteristiche separate aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Non è discriminatorio». La cosa curiosa di queste dichiarazioni del generale Vannacci, che ha già detto che se non viene eletto resta nell'esercito, è che ci tiene a dire che non c'è nulla di discriminante nel fare classi per soli studenti disabili.

Pare però che sia l'unico a pensarlo, giustamente. Tra coloro che glielo fanno notare c'è anche Fabrizio Boron, che del generale in politica proprio non riesce a farsene una ragione. «La proposta di Vannacci di separare nelle classi gli studenti disabili è aberrante. Siamo nel 2024 , non nel Medioevo», ha premesso il consigliere regionale di Forza Italia. «In Italia abbiamo sviluppato, nel corso degli anni, procedure, percorsi e una cultura proprio nella direzione opposta, e volta ad aiutare questi ragazzi più sfortunati a sentirsi parte di una comunità», passaggio che evidentemente al generale è assolutamente sfuggito. «Evidentemente il Generale e’ troppo impegnato a vendere le copie del suo libro e prima di fare certe affermazioni, non si è curato di fare un check: in questo Governo c’è pure un Ministro alla disabilità», ha sottolineato Boron. «E per sfortuna dello stesso Vannacci, è dello il ministro è dello stesso movimento sotto le cui insegne Vannacci ambisce ad occupare un seggio in Europa». La stoccata al suo ex partito non può passare inosservata. Boron che sull'operato del segretario della Lega ha da dire da un po' tanto da traslocare in FI, insiste: «Delle due l’una: la Lega, che qui in Veneto e’ progressista ed attenta ai diritti, lavora per abbattere le barriere che ostacolano i disabili, come il suo Ministro propugna? O la pensa come la sua new-entry? Urge un chiarimento, adesso».

Alla lista degli scontenti per la candidatura di Vannacci, oltre a Roberto Marcato si aggiunge anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il suo voto andrà ai candidati fiulani, un modo per dire che al generale non andrà la sua preferenza. Il generale, dopo i pregiudizi sugli omosessuali e sugli italiani neri, in senso di colore della pelle non di politica, si avventura in questa nuova uscita che evidentemente pensa gli porteranno consensi. Impossibile non far notare che sono proprio gli esponenti del partito che lo vuole candidare alle Europee, a sentirsi maggiormente a disagio di fronte a queste uscite. Che poi anche chi della Lega è politicamente nemico o concorrente, abbia gioco facile ad intervenire su certe posizioni del generale, non si può non registrare.