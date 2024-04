Forza Italia esce dalla maggioranza in Regione, Boron attacca Lanzarin sulla sanità

Prima le parole di Tajani sull'autonomia, «vigileremo», poi l'uscita dalla maggioranza regionale dei tre consiglieri di Forza Italia. La distanza tra il partito di Tosi e la Lega si fa siderale. Così in una giornata in cui le tensioni politiche sono altissime, tre gli alleati del centro destra, a mettere benzina sul fuoco arrivano le dichiarazioni di Fabrizio Boron, ex presidente della Quinta commissione regionale Politiche Socio-Sanitarie, ora in Forza Italia. E Boron sceglie di attaccare l'amministrazione Zaia su un tema specifico, quello della sanità.

«Un pensiero a Zaia e Stefani: anziché minacciare di spaccare la maggioranza e criticare senza motivo il nostro segretario Tajani, dato che l’autonomia presto sarà legge grazie a Forza Italia e a tutto il centrodestra, sarebbe auspicabile e opportuno che la Lega qui in Regione, sia in Giunta che in Consiglio, non facesse più da sola e cominciasse a confrontarsi con gli alleati sui temi cruciali, in particolare la sanità veneta, che oggi attraversa evidenti difficoltà. Credo che una linea più collegiale, e non più monocolore, possa fare bene allo stesso Presidente Zaia, ma soprattutto ai cittadini veneti, che poi è quello che a Forza Italia interessa, veneti che ci chiedono di amministrare con concretezza», non ci va troppo per il sottile, Boron.

«Le numerose interrogazioni che ho depositato in commissione sanità per chiedere risposte, chiarimenti, richieste d’intervento, all’assessore Lanzarin, ad oggi non hanno avuto nessuna risposta. Ho chiesto all’assessore di venire in commissione per parlare del problema della carenza dei medici di base e degli ambulatori di medicina generale privati, delle liste di attesa per una visita e dell’inadeguatezza dei fondi stanziati per l’assunzione dei medici. Oggi mancano 3500 medici in regione e servirebbero oltre 250 milioni di euro, ma ne sono stati stanziati appena 20. Tra l’altro l’assessore non ha risposto alla mia richiesta di avere un report sulla forza lavoro sanitaria dal 2015 al 2024». Ma Boron mette sale anche alla quesione nuovo ospedale di Padova: «Ho chiesto poi all’assessore di ragguagliare in merito ai tempi di realizzazione del nuovo ospedale di Padova, dato che a oggi, a oltre sei anni dall’accordo di sottoscrizione, non è stata ancora indetta nessuna procedura di gara e non si sa nulla in merito. Ho chiesto, sullo Iov di Padova, se è vera la sua decentralizzazione a Castelfranco, ma anche qui nessun riscontro; ho cercato di sensibilizzare l’assessore, anche in questo caso invano, sulle istanze dei medici dell’azienda ospedaliera di Padova, che chiedono da tempo chiarimenti e integrazioni sui fondi contrattuali essendo discriminati rispetto alle altre aziende sanitarie. Potrei andare avanti, sta di fatto che l’assessore mai si confronta su temi così dirimenti».